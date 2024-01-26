Foreign Affairs: напряжение и конфликты США и России возникли из-за непонимания

Взаимное непонимание Соединенных Штатов и России породило напряжение и конфликты. Отношения между странами давно находятся под влиянием мифов, написали бывшие американские дипломаты Майкл Киммейдж и Джереми Шапиро в колонке для Foreign Affairs.
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