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Пронедра

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Украинцы безуспешно пытаются форсировать Днепр

Украинцы безуспешно пытаются форсировать Днепр

Украинцы безуспешно пытаются форсировать Днепр Елена ВайленкоВ последние выходные, 28 и 29 октября, украинское командование предприняло попытку сосредоточить свои войска для форсирования реки Днепр в районе Каховки.

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