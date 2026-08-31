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«Экономика уничтожена». ВС РФ пятые сутки атакуют Украину в режиме нон-стоп: пылают очередные склады «АТБ» и «Новой почты»

«Экономика уничтожена». ВС РФ пятые сутки атакуют Украину в режиме нон-стоп: пылают очередные склады «АТБ» и «Новой почты»

Украина продолжает расплачиваться за свою дерзкую и неосмотрительную тактику «принуждения России к миру».

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