Враг подтверждает продвижение наших войск у Очеретино под Авдеевкой (КАРТА)

Враг подтверждает продвижение российских войск на Донецком фронте у Очеретино под Авдеевкой. По информации украинских источников, подразделения Армии России продвинулись северо-западнее Очеретино на участке шириной до 1,2 км на глубину до 1,7 км.
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