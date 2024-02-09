Вековой юбилей: милиционеры вручили жительнице Бобруйска новый паспорт.

На днях 100-летие отметила бобруйчанка Елена Кравченко. Заместитель начальника отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Екатерина Вербицкая вручила женщине главный документ гражданина Республики Беларусь - новый паспорт, поздравив ее с праздничной датой.
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