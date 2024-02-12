«Когнитивно непригоден»: экс-врач Белого дома дал характеристику Джо Байдену

Ронни Джексон, член Республиканской партии и бывший врач Белого дома, заявил, что отчет специального прокурора Роберта Хера о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена подтверждает его «серьезные проблемы».
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