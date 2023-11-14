Таможенники предотвратили незаконный вывоз 153 тонн макулатуры с персональными данными

Челябинская таможня предотвратила незаконный вывоз 153 тонн макулатуры, содержащей конфиденциальные персональные данные, в Узбекистан и Кыргызстан, сообщает пресс-служба Челябинской таможни Семь транспортных средств, перевозивших бумажные отходы, были задержаны в сотрудничестве с Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области.