Таможенники предотвратили незаконный вывоз 153 тонн макулатуры с персональными данными

Челябинская таможня предотвратила незаконный вывоз 153 тонн макулатуры, содержащей конфиденциальные персональные данные, в Узбекистан и Кыргызстан, сообщает пресс-служба Челябинской таможни Семь транспортных средств, перевозивших бумажные отходы, были задержаны в сотрудничестве с Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области.
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