Тренер сборной России: «Чехия и Германия не рады нам, в отличие от итальянцев. Были сомнения еще по Румынии»

Главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Шамшурин прокомментировал информацию о том, что российских байдарочников и каноистов лишили возможности выступить на июньском чемпионате Европы в чешском Рачице из-за отказа хозяев соревнований принять у себя спортсменов из РФ и Белоруссии.
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