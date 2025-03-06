Тренер сборной России: «Чехия и Германия не рады нам, в отличие от итальянцев. Были сомнения еще по Румынии»

Главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Шамшурин прокомментировал информацию о том, что российских байдарочников и каноистов лишили возможности выступить на июньском чемпионате Европы в чешском Рачице из-за отказа хозяев соревнований принять у себя спортсменов из РФ и Белоруссии.