Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    Верхушка, спасибо Рэмбовичу, будет сидеть, а среднее звено поначалу затихнет, но будет мутить с мигрантскими ‘краплен...Все идёт по плану
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Все это прекрасно, а что тогда такой минимальный прожиточный уровень в России и потребление падает? Всн в России раст...Россия впереди Бр...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ На самом деле Япония сама всё сделала для того, чтобы Россия запретила японцам посещать Курильские острова, являющ...Токио хочет возоб...

Все идёт по плану

Как-то в последние дни нет никаких особых сенсаций. Всё идёт, как и шло.Российская армия продолжает освобождать новые населённые пункты, киевский режим продолжает истерить и паниковать, в США предвыборная гонка берёт новые высоты маразма, Израиль пытается развязать региональную войну со всеми своими соседями одновременно, на парижской олимпиаде воровство, ненависть, допинг и нечистоты – ничего необычного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Крах системы капитализма неизбежен, как ледоход в в весенних реках. Интересно, а наше ворьё что будут делать?
Ответить
15 час.
Vladimir Soukhatchev
Верхушка, спасибо Рэмбовичу, будет сидеть, а среднее звено поначалу затихнет, но будет мутить с мигрантскими ‘краплеными схемами’!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх