Как-то в последние дни нет никаких особых сенсаций. Всё идёт, как и шло.Российская армия продолжает освобождать новые населённые пункты, киевский режим продолжает истерить и паниковать, в США предвыборная гонка берёт новые высоты маразма, Израиль пытается развязать региональную войну со всеми своими соседями одновременно, на парижской олимпиаде воровство, ненависть, допинг и нечистоты – ничего необычного.
Все идёт по плану
Комментарии
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Игорь Максаков
Крах системы капитализма неизбежен, как ледоход в в весенних реках. Интересно, а наше ворьё что будут делать?
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15 час.
Vladimir Soukhatchev
Верхушка, спасибо Рэмбовичу, будет сидеть, а среднее звено поначалу затихнет, но будет мутить с мигрантскими ‘краплеными схемами’!
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9 час.
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