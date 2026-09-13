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Царьград

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Корецкий: Украина потеряет 70 млрд гривен налогов из-за ударов России

Корецкий: Украина потеряет 70 млрд гривен налогов из-за ударов России

Оценка потерь бюджета Украины растёт.Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что бюджет страны может недополучить около 70 млрд гривен налоговых поступлений из-за атак ВС России.

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