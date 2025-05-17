В центре Омска запретили езду на электросамокатах в пятницу вечером и в выходные Речь идет о Любинском проспекте.
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В центре Омска запретили езду на электросамокатах в пятницу вечером и в выходные Речь идет о Любинском проспекте.