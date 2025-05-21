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Эколог Кобяков предупредил об огромных штрафах за вырубку краснокнижных деревьев на даче

Эколог Кобяков предупредил об огромных штрафах за вырубку краснокнижных деревьев на даче

Дачников предупредили, что на участках запрещены к вырубке краснокнижные деревья и кустарники.Глава программы по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди» Константин Кобяков в беседе с «АиФ» сообщил подробности.

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