Эколог Кобяков предупредил об огромных штрафах за вырубку краснокнижных деревьев на даче

Дачников предупредили, что на участках запрещены к вырубке краснокнижные деревья и кустарники.Глава программы по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди» Константин Кобяков в беседе с «АиФ» сообщил подробности.
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