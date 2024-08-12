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Царьград

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ВСУ захватят АЭС, дойдут до Москвы? Разоблачена "курская операция" украинской ЦИПсО

ВСУ захватят АЭС, дойдут до Москвы? Разоблачена "курская операция" украинской ЦИПсО

Русские журналисты разоблачили "курскую операцию" украинской ЦИПсО. Слухи о скором захвате АЭС и походе на Москву разгоняет противник, чтобы вызвать панику у местного населения.

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