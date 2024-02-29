Иванов: призывников в зоне СВО нет и быть не может

Призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может, заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совбеза РФ Сергей Иванов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии