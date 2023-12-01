В Астраханской области юрисконсультами полиции проведены мероприятия в день правовой помощи детям

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям сотрудниками правовых подразделений территориальных органов МВД России во всех районах Астраханской области проведены консультативные лекции, беседы и викторины для детей по вопросам общеправовой направленности.
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