Бывшего замгубернатора Кузбасса осудили по делу о мошенничестве

Экс-заместитель губернатора Кемеровской области по строительству, кандидат в губернаторы региона на выборах 2018 года Эдуард Балабан приговорен Заводским районным судом Кемерова к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс.
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