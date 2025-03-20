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Бывшего замгубернатора Кузбасса осудили по делу о мошенничестве

Бывшего замгубернатора Кузбасса осудили по делу о мошенничестве

Экс-заместитель губернатора Кемеровской области по строительству, кандидат в губернаторы региона на выборах 2018 года Эдуард Балабан приговорен Заводским районным судом Кемерова к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс.

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