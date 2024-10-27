Добролюбовка примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств»

Жителей и гостей столицы Поморья приглашают в главную областную библиотеку третьего ноября Гостей ждут: спектакль, презентация виниловой пластинки с северным колоритом, джаз-книга, которая совсем не о музыке, и выступление известной группы.
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