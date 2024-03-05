Жизнь и удивительные приключения Даниэля Дефо

Отчаянный авантюрист, неутомимый делец, эпически прогоравший на своих сумасшедших проектах, секретный агент английского правительства, благодаря усилиям которого, собственно, и появилось современное государство Великобритания… фото: Wikipedia.
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