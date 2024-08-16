Израиль и Палестина: что будет делать Эрдоган?

Президент Палестины Махмуд Аббас 14 августа прибыл в Турцию. Цель визита – встреча и обмен мнениями с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также выступление в Великом национальном собрании Турции.
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