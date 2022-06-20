Что не так с чаем в пакетиках: исследования ученых

Чай в пакетиках заваривают даже англичане, известные на весь мир ценители этого напитка. Однако с каждым годом ученые все больше и больше убеждают людей в том, что пакетированный чай наносит вред как окружающей среде, так и здоровью человека.
Чай в пакетиках заваривают даже англичане, известные на весь мир ценители этого напитка. Однако с каждым годом ученые все больше и больше убеждают людей в том, что пакетированный чай наносит вред как окружающей среде, так и здоровью человека.
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