Казахстан: особенности финансовой политики

Казахстан — экономический лидер Центральной Азии, и это в некотором смысле накладывает на него дополнительную ответственность: он должен быть образцом во всем, в том числе в государственной политике, которой начинают подражать догоняющие страны.
Казахстан — экономический лидер Центральной Азии, и это в некотором смысле накладывает на него дополнительную ответственность: он должен быть образцом во всем, в том числе в государственной политике, которой начинают подражать догоняющие страны.
Свежие комментарии