Захарова: США сами не включили Уилана в обмен заключенными, непонятно тогда, зачем они приводили его сестру на СБ ООН с Лавровым

Соединенные Штаты сами не включили Пола Уилана в обмен заключенными, непонятно тогда, зачем американская сторона приводила сестру мужчины на Совет Безопасности ООН, в котором принимал участие министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.