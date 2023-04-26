Захарова: США сами не включили Уилана в обмен заключенными, непонятно тогда, зачем они приводили его сестру на СБ ООН с Лавровым

Соединенные Штаты сами не включили Пола Уилана в обмен заключенными, непонятно тогда, зачем американская сторона приводила сестру мужчины на Совет Безопасности ООН, в котором принимал участие министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
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