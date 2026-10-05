За поставки Toyota и Lexus в Россию решили побороться в суде

Судебный спор вокруг поставок автомобилей и запчастей Toyota и Lexus разворачивается в России. Иск подала структура, связанная с работой японского бренда в стране, – об этом сообщил «Коммерсант».
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