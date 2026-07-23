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Крымская газета

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От Ростовской области до Крыма: волонтёры печатают на 3D-принтерах сотни тысяч деталей для бойцов

От Ростовской области до Крыма: волонтёры печатают на 3D-принтерах сотни тысяч деталей для бойцов

Волонтёры юга России печатают сотни тысяч изделий на 3D-принтерах для бойцов. Об этом корреспонденту "Крымской газеты" сообщили в Народном фронте РК В Ростовской области одно из самых крупных таких сообществ работает на базе Народного полка Народного фронта в Таганроге.

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