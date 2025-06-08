Видео: Открылось детское поликлиническое отделение № 155

В штате учреждения появился медицинский психолог В Приморском районе, на Глухарской улице открылось детское поликлиническое отделение, в котором порядка 10 тысяч юных пациентов будут получать регулярную медицинскую помощь.
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