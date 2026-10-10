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Иран делает ставку на СНГ? Новый импульс для евразийской интеграции

Иран делает ставку на СНГ? Новый импульс для евразийской интеграции

На прошедшем в Туркменистане саммите СНГ президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать формат «СНГ+1» (не путать со вступлением в СНГ!) — гибкий механизм для кооперации Ирана со странами Содружества.

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