А мужчины бывают «тарелочниками»

Лариса Шемисова

Да почему, мужиков таких полно, одного знала у него такса была - сотня домашних пельменей и бутылка водки (другое не пил) на свидание, сам мог принести шоколадку, свои претензии ни от кого не скрывал - мужики на работе угорали, а женщины удивлялись, чем он дам берёт -нуднейший человек был, жена его сама бросила. Другие конечно не так открыто, но в основном всё также, дама должна полностью подать себя и за обедом в том числе, а в ответ шоколадка.Одна дама у нас работала, очень эффектная, любила готовить, но не замужем, познакомилась с военным, вроде всё шло к серьёзным отношениям, но в конце концов бросила. Ругалась, что такое в жизни ей не нужно, ему нужен обед, завтрак в полном объёме, а в ответ тоже шоколадка.