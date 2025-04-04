JPMorgan прогнозирует рецессию в США в 2025 году. Основной риск — торговая политика Трампа. Кроме того, рецессия накроет весь мир, что приведёт к глобальному экономическому спаду с ростом безработицы и инфляции.
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