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Сомнолог Хэйр посоветовала постепенно приучать организм ко сну на час позже

Сомнолог Хэйр посоветовала постепенно приучать организм ко сну на час позже

Приучать организм ко сну на час позже следует постепенно, сдвигая время засыпания на 15 минут. Об этом со ссылкой на сомнолога Элли Хэйр и издание Mirror сообщил сайт aif.

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