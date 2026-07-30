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ВС России уничтожили военных ВСУ при попытке выйти к бывшим позициям у Могрицы

ВС России уничтожили военных ВСУ при попытке выйти к бывшим позициям у Могрицы

Российские войска ликвидировали группу военных 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, когда боевики пытались выйти из лесного массива недалеко от села Садки к прежним позициям у Могрицы на Сумском направлении.

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