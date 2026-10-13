20-летняя челябинка получила 80 часов работ за спаивание подростка

Суд в Верхнеуральске назначил 20-летней жительнице поселка Арсинский 80 часов обязательных работ за то, что она с июля 2025-го по апрель 2026-го регулярно склоняла 15-летнюю знакомую к совместному распитию алкоголя в общественных местах.
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