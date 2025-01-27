В Дагестане сотрудники сводного отряда полиции Мордовии потушили загоревшийся на ходу автомобиль

25 января около 22 часов на подъезде к КПП «Джемикентский» Республики Дагестан, где несет службу сводный отряд полиции Республики Мордовия, инспектором ДПС лейтенантом полиции Александром Кузнецовым в транспортном потоке был замечен автомобиль, из подкапотного пространства которого вырывались клубы дыма.