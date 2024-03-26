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Ученые раскрыли тайну светящегося объекта над Дальним Востоком

Ученые раскрыли тайну светящегося объекта над Дальним Востоком

Российские учёные заявили, что светящийся объект, который вчера наблюдали жители Дальнего Востока в вечернем небе, оказался не кометой, а сгоревшим в земной атмосфере космическим аппаратом или частью ракеты-носителя.

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