Сводка! Мясорубка для ВСУ под Харьковом, контрнаступ захлебнулся, страшные потери

Официально: ВС РФ освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области, передает Минобороны Сводка Минобороны РФ: рекордные показатели ПВО и тактические успехи в зоне СВО В ходе очередного оперативного брифинга официальные представители Министерства обороны России озвучили свежие данные о ходе проведения специальной военной операции, подведя промежуточные итоги за прошедшие сутки и за весь период конфликта.