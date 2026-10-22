Европейские лидеры, еще недавно делавшие ставку преимущественно на силовое давление на Москву в духе «Украина в шаге от победы», теперь […] The post Европа примеряет голубиные перья: кто решится говорить с Путиным appeared first on Медиакратия.
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