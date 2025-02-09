Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Владельцам каких машин теперь грозит штраф в размере 2-5 тысяч рублей Согласно новым правилам техосмотра автомобилей владельцам старых машин (10 лет и старше) грозят штрафы из-за несоответствия экологическим требованиям.
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