Страна и люди
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Страна и люди

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Восстановят Саратовское высшее артиллерийское командное училище

Восстановят Саратовское высшее артиллерийское командное училище

Премьер-министр Мишустин поручил воссоздать Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Само училище было создано большевиками в 1918 году и просуществовало до 2003 года.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Правильно! Ломать и восстанавливать -- это наше! А что по этому поводу говорят наши гаранты -- это по их команде вершилось? Или  вопрос этот  тоже подпадает под статью?
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14 час.
Виталий Кирпиченко
Наверное, и другие училища и академии, скрепя сердце, тоже придётся возрождать из пепла Сердюковых? И заводы оборонного значения, прежде всего авиационные, примутся выпускть новые самолёты, орудия, снаряды к ним, ведь Корея может не справиться с заказами да и далековато...
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14 час.

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