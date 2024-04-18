FT: Центробанк ЕС осудил идею США по использованию активов РФ для Украины

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выразила обеспокоенность планами США использовать замороженные российские активы для финансирования военной помощи Украине, пишет газета Financial Times.
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