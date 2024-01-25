Булыкин назвал Тюкавина самым прогрессирующим футболистом РПЛ

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью Legalbet заявил, что форвард столичного "Динамо" Константин Тюкавин является самым прогрессирующим футболистом в чемпионате России.
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