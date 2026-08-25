‼️Ozon отключил постоплату в 38 регионах, чтобы сократить возвраты и поддержать пострадавших продавцов.
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‼️Ozon отключил постоплату в 38 регионах, чтобы сократить возвраты и поддержать пострадавших продавцов.
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