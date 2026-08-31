Умные светофоры начали поощрять осторожных водителей зелёным светом

Несколько американских городов начали эксперименты с новой концепцией управления дорожным движением: водители, демонстрирующие безопасное поведение — соблюдающие скоростной режим и плавно тормозящие перед перекрёстками, — получают «приоритет» в виде зелёного сигнала светофора.
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