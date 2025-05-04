ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса Украины «Нептун»

Российская армия за сутки поразила пусковую установку ракетного комплекса Украины «Нептун», а также объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и склады беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны России.
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