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Уиткофф и Кушнер едут в Москву с планом по урегулированию конфликта на Украине — Трамп

Уиткофф и Кушнер едут в Москву с планом по урегулированию конфликта на Украине — Трамп

Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в ходе визита в Москву представят предложения по прекращению боевых действий на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп.

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