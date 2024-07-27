Взойти на небо: религия как социальный клей и духовный анальгетик

Главный вопрос, которым задается в своей книге магистр религиоведения СПбГУ Никита Образцов, — «Почему мы так мало знаем о религии?» Отчасти ответ на него связан с возрастающей секуляризацией человеческой жизни, когда иррациональная вера всё больше заменяется рациональным знанием.
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