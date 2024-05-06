Певица Бейонсе снялась в боди с открытой спиной

Певица Бейонсе снялась в откровенном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram. Перед камерой 42-летняя Бейонсе предстала в сером боди со стрингами и открытой спиной, которое дополнила кожаными ковбойскими сапогами, шубой, коричневой шляпой, солнцезащитными очками и несколькими кольцами.
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