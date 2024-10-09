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Ученые из США выяснили, что фенолы в шампунях могут сбить ритм сердца

Ученые из США выяснили, что фенолы в шампунях могут сбить ритм сердца

Американские ученые выяснили, что фенолы, входящие в состав шампуней и пластиковой посуды, могут нарушать сердечные ритмы.

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