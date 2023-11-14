Доброе утро, любимый район!

Всех – с началом новой рабочей недели. Пусть она полезной и лёгкой будет! Предлагайте свои посты в окошко “Предложить Новость”, которое находится на стене группы; делитесь новостями, фотографиями, рецептами, лайфхаками, задавайте вопросы.