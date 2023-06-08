Зеленский заявил, что идут очень тяжелые бои, но есть и результат

Глава Украины Владимир Зеленский в новом обращении к украинцам, которое было снято в поезде, признал факт проведения активных боевых действий украинских боевиков на стыке ДНР и Запорожской области, но не стал раскрывать деталей касательно этого.
Глава Украины Владимир Зеленский в новом обращении к украинцам, которое было снято в поезде, признал факт проведения активных боевых действий украинских боевиков на стыке ДНР и Запорожской области, но не стал раскрывать деталей касательно этого.
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