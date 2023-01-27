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В Турции приобретение комплексов С-400 назвали историческим шагом для страны

В Турции приобретение комплексов С-400 назвали историческим шагом для страны

Главные события в Турции с 20 по 26 января 2023 года. Шведы вышли на протесты против договоренностей между Стокгольмом и Анкарой; Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил заблокировать вступление Швеции в НАТО; в Турции предложили обсудить выход страны из Североатлантического альянса; курдскую партию могут закрыть до всеобщих выборов; в Анкаре назвали приобретение С-400 историческим шагом для страны — автор Telegram-канала «Мост через Босфор» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

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