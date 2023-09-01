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Страны ЕС покупают у России на 40% больше сжиженного природного газа, чем до начала конфликта на Украине

Страны ЕС покупают у России на 40% больше сжиженного природного газа, чем до начала конфликта на Украине

Испания заняла второе место в мире по объемам импорта российского СПГ в первые семь месяцев 2023 года, пишет El País.

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Комментарии
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Alexander S
Вы сможете завтра прыгнуть с шестом лучше или так-же, как, скажем, Бубка? Даже если Вам скажут, что это сильно надо? 40 лет эти отрасли уничтожались, кадры не выращивались и на голом месте Вы рассчитываете на мгновенное возникновение новых, конкурентноспособных предприятий?
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2 час.
Николай Лежнин
А вот (чубайсы) наоборот считают. Может ВЫ переобулось? Возьмите из списка что нибудь и выполните, кватит воздух перемещать.
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16 мин.
НЛ
Николай Лежнин
И что?
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14 мин.

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