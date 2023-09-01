Страны ЕС покупают у России на 40% больше сжиженного природного газа, чем до начала конфликта на Украине

Alexander S

Вы сможете завтра прыгнуть с шестом лучше или так-же, как, скажем, Бубка? Даже если Вам скажут, что это сильно надо? 40 лет эти отрасли уничтожались, кадры не выращивались и на голом месте Вы рассчитываете на мгновенное возникновение новых, конкурентноспособных предприятий?